La mafia e la storia di don Peppe Diana spiegate da Vincenzo Musacchio

CASTELPETROSO. E’ accaduto lunedì 25 marzo a Castelpetroso, davanti ad un’aula magna gremita di studenti dai dieci ai tredici anni. Vincenzo Musacchio, tra gli indiscussi studiosi di strategie di lotta alla mafia e alla corruzione, si è confrontato con gli studenti della scuola elementare e media di Castelpetroso. I ragazzi hanno, così, avuto modo di partecipare ad un’insolita lezione, che di lezione a dire il vero aveva ben poco. Si è trattato, piuttosto, di un racconto, di un confronto, aperto ad ogni personalissimo contributo dei ragazzi. Musacchio, da poco premiato con la menzione speciale al premio nazionale don Peppe Diana, è accolto con molto affetto dalle professoresse Manuela Farinaccio e Ivana Appugliese e dal resto del corpo docente, che lo presentano ai ragazzi non nascondendo una certa emozione. “La cultura e lo studio sono una necessità per la vostra crescita e per la crescita di una comunità”. “Studiare è fondamentale. Ancora di più lo è oggi, nella pesante crisi culturale in cui ci troviamo”. Poi Musacchio inizia il suo dialogo con i ragazzi, che tratta come figli- è presente con loro ad ascoltarlo anche sua figlia Isabella di nove anni - com’è giusto che sia. Sempre in piedi, dall’inizio alla fine, gira tra gli studenti, attenti e incuriositi, rivolgendosi loro soavità e rispetto nonostante il delicato argomento che tocca le mafie e la figura di don Giuseppe Diana. Fioccano le domande, si capisce benissimo che questo incontro sarà un momento di crescita per tutti. Stimola i ragazzi che pur avendo età adolescenziale lo riempiono di domande e curiosità. Il tema della cultura e dello studio non viene mai abbandonato. “La coscienza e la consapevolezza di ciò che ci circonda pretendono studio e cultura”. Continua “le mafie temono la cultura perché ci permette di scoprire che esiste il bene e il male e proprio la cultura e lo studio ci consentono di scegliere con piena coscienza. E per scegliere, occorre sapere, conoscere, confrontarsi”.

I ragazzi lo ascoltano in religioso silenzio e lui si mostra appagato. Lascia la platea con un appello, riportando le parole del suo maestro Antonino Caponnetto: “Studiate, studiate, studiate”. “Non lasciate che l’ignoranza prenda il sopravvento su di voi. Perché voi, più di tutti, siete responsabili del vostro futuro, della vostra libertà, della vostra capacità di fare cose migliori di quello che ha fatto la nostra generazione”. I ragazzi lasciano la sala non prima di aver chiesto la firma di Musacchio sul loro diario come ricordo di questo incontro. La prof.ssa Appugliese e la Prof.ssa Farinaccio ringraziano il giurista, per aver aperto la mente e il cuore agli alunni. “Sono rimasti tutti positivamente colpiti da questo denso e fecondo incontro. Se Dio vorrà - conclude la prof.ssa Ivana Appugliese - sarebbe bello rincontrarsi per parlare anche della nostra Costituzione promuovendo legalità e senso civico tra i nostri ragazzi.