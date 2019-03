Difendere la vita sul pianeta: a Termoli l'incontro con Monsignor Valentinetti

TERMOLI. La Fondazione “Lorenzo Milani” ONLUS di Termoli invita tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro che si svolgerà venerdì 29 marzo 2019 alle ore 17,30 nei locali della Parrocchia del Sacro Cuore, con il titolo “Il Grido della Terra: Riflessioni sulla Laudato Si’”.

A quasi quattro anni dalla sua uscita l’enciclica di Papa Francesco sulla Madre Terra non ha perso nulla della sua attualità; ne parleremo con Gaetano Vallini, de L’Osservatore Romano e con S.E. Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne. Il nostro Vescovo Mons. Gianfranco De Luca sarà presente per i saluti introduttivi.

Il tema centrale della discussione sarà la lotta dei poveri per difendere la vita del pianeta attraverso la resistenza all’accaparramento di terra e acqua cui si sta assistendo in Africa e in altre parti del mondo: un nuovo odioso colonialismo che i paesi ricchi stanno esercitando su quelli strangolati da debito e carestia, mentre gli stravolgimenti climatici incrementano le grandi migrazioni provocate da fame e miseria.

Le recenti grandi manifestazioni mondiali e nazionali per la giustizia climatica rendono ancora più forte l’appello della Laudato Si’ per la tutela della terra, appello che si declina anche nella rivendicazione del diritto al lavoro, alla casa e ad un territorio non inquinato: dunque giustizia sociale, climatica e ambientale.

Sarà un’occasione utilissima per pensare insieme a come fermare la distruzione del pianeta ed allo stesso tempo garantire diritti e vita dignitosa ad ogni individuo: perché domani potrebbe essere troppo tardi, e perché abbiamo ormai capito che nessuno si salva da solo, ma ci si salva insieme in solidarietà.

Vi aspettiamo numerosi venerdì 29 marzo alle 17,30 al Sacro Cuore