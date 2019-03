TERMOLI. Nuova iniziativa locale, stavolta in tema di contabilità degli enti pubblici.

«In che condizione si trovano i conti del Comune di Termoli? Quali sono le sue fonti di finanziamento? Come vengono spese le risorse? Com’è gestito il patrimonio?

La quasi totalità dei cittadini di Termoli non ne ha la più pallida idea; specialmente a causa della difficoltà reale di leggere i bilanci comunali, che sono caratterizzati da una notevole complessità tecnica.

Questo vuoto informativo costituisce un grave limite all’espressione democratica dei cittadini ed alla tutela dei loro diritti ed interessi, riguardo alle importanti funzioni svolte dal Comune: tutela e valorizzazione del territorio, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture fondamentali, erogazione di servizi, promozione delle attività produttive e culturali.

Per avvicinare i cittadini alla conoscenza e comprensione dei conti del nostro Comune, l’Audit Civico Termoli ha organizzato un incontro pubblico, che si terrà sabato 30 marzo, a partire dalle ore 18, presso la sala del Sacro Cuore.

L’Audit Civico Termoli ha lo scopo di vigilare sull’amministrazione dei beni comuni, ponendosi al servizio dei cittadini e interloquendo con le istituzioni, per favorire la partecipazione consapevole dei termolesi al governo della città.

L’Audit Civico Termoli aderisce al Cadtm Italia. Il Cadtm è un’organizzazione internazionale - presente in Europa, Africa ed America Latina - nata nel 1990 in Belgio come Comitato per l’abolizione del debito del Terzo Mondo, che ha ampliato la sua azione ai temi del debito pubblico e della giustizia fiscale.

L’Audit Civico Termoli intende occuparsi anche di questi argomenti generali, anzi, in quest’ambito abbiamo già tenuto la nostra prima iniziativa pubblica a Termoli il 23 gennaio, con un incontro su “Finanze, debito, migrazioni. Quale Europa per il futuro dei territori?”

Nella realtà socio-economica dei nostri tempi locale e globale si intrecciano sempre più strettamente e di conseguenza la nostra attenzione ed il nostro impegno deve riguardare entrambe le dimensioni.

Invitiamo i cittadini di Termoli a discuterne sabato 30, alle 18, presso la sala del Sacro Cuore».