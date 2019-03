Furto aggravato, denunciato un 21enne

MONTECILFONE. Personale dell’Ufficio Anticrimine, a seguito di attività di polizia giudiziaria delegata dalla Questura di Modena, ha rintracciato nel comune di Montecilfone e denunciato a piede libero M.S di anni 21, di origine africana, responsabile di furto aggravato in concorso con terzi per fatti avvenuti in provincia di Modena e successivamente resosi irreperibile.