Lavoro autonomo, lo sportello dedicato nei centri per l'impiego

CAMPOBASSO. Uno sportello dedicato al lavoro autonomo all’interno dei Centri per l’Impiego. Dopo l’intesa siglata tra Confprofessioni e Anpal per la promozione e l’attivazione del servizio per rispondere alla crescente domanda di informazioni sul mercato, si guarda ora al reale incontro tra domanda ed offerta per la categoria dei professionisti

Una iniziativa che risponde alla disposizione contenuta nella legge 81/2017 (il cosiddetto Jobs act sul lavoro autonomo) e che punta a fornire anche informazioni per l'avvio di nuove start up e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, individuare opportunità di credito e agevolazioni pubbliche a favore dei lavoratori autonomi.

Come spiegato dal presidente di Confprofessioni nazionale, Gaetano Stella “l’accordo ha una durata triennale e si propone di condividere l'iniziativa con ciascuna Regione per individuare i fabbisogni specifici del territorio; promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli; supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni. Inoltre, Anpal e Confprofessioni metteranno a disposizione delle singole Regioni la propria rete territoriale e il proprio patrimonio informativo per il funzionamento degli sportelli e si attiveranno per la raccolta e la diffusione di modelli e buone pratiche”.

“L’auspicio – ha aggiunto il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi – è che il Molise garantisca il servizio nel pieno delle proprie possibilità, che il territorio risponda all’esigenza di attenzione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.

E’ fondamentale orientare e garantire opportunità anche alle nostre categorie, sempre più penalizzate da un pesante sistema fiscale e dallo svilimento delle competenze”