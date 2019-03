TERMOLI. Nell'aula magna Liceo Artistico "Jacovitti" di Termoli, il 2 aprile alle ore 16, "Frammenti d'Amore": i giovanissimi studenti interpreteranno il testo della scrittrice di Termoli Maria Carmela Mugnano, che ha vinto un importante premio alla drammaturgia, il Premio Ipazia 2018, seguiti dalle insegnanti Antonietta Caruso e Michela Della Penna.

La pièce vuole mettere in risalto la figura di Joanna, cognata di Vincent van Gogh in quanto moglie del fratello Theo, che, con la sua indipendenza, sensibilità e determinazione, emerge come figura di rilievo, donna mecenate, capace di valorizzare la vastissima produzione di Van Gogh e renderla immortale, coniugandola alla sua preziosa eredità umana e spirituale.