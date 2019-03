Sviluppo locale e filiere agroalimentari, il sindaco di Santa Croce al seminario a Viterbo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. È promosso da Anci e Coldiretti il Seminario Tematico Residenziale “Le filiere agroalimentari per lo sviluppo locale intersettoriale” che si terrà a Viterbo nei giorni 28, 29 e 30 marzo ed è rivolto ai giovani amministratori locali (under 36) provenienti da tutta Italia. Tra questi è stato invitato a partecipare anche il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D’Ambrosio.

L’evento formativo intende promuovere competenze strategiche e operative atte a ideare ed attuare interventi di sviluppo territoriale integrato, attraverso la promozione di network, analisi dei bisogni e co-progettazione delle risposte.

“Sono molto entusiasta per questa partecipazione al seminario di Viterbo che sarà un’occasione di formazione da spendere per la crescita del nostro territorio, da sempre a vocazione agricola e che può trovare proprio nelle filiere agroalimentari un’opportunità di sviluppo sostenibile e integrato, per il quale amministrazioni locali e imprese sono chiamate ad interfacciarsi per realizzare progettazioni condivise e tarate sui bisogni dei vari contesti socio-economici. Tra l’altro cade in un momento particolarmente propizio per il tema affrontato visto che con i 14 comuni partner stiamo accelerando i lavori per la realizzazione del Biodistretto, che presenteremo anche nell’ambito del Contratto di Sviluppo con il Governo centrale”, commenta il sindaco D’Ambrosio in vista dell’imminente start di questa tre giorni di formazione, nella quale non mancheranno momenti di studio, confronto, attività laboratoriali con il coinvolgimento diretto dei partecipanti al fine di sperimentare azioni di co-progettazione che mettano in rete imprese, cittadini ed istituzioni.