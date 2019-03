Ancora un campo di serie A per l'arbitro termolese Luca Massimi

TERMOLI. Luca Massimi continua ad assaporare profumo di serie A, e stavolta il profumo sarà di quelli inebrianti. Non sarà arbitro della gara, ma sarà il quarto uomo all'Allianz Stadium di Torino per la gara che si giocherà Sabato alle ore 18 tra Juventus ed Empoli. Un ulteriore indizio che il nostro giovane fischietto viene tenuto in seria considerazione dai vertici dirigenziali A.I.A e in particolare del capo degli arbitri l'ex fischietto Nicola Rizzoli.