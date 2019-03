MOLISE. Nel fine settimana, sabato 30 e domenica 31 marzo, torna - con la partecipazione di 11.000 volontari - in oltre 2.400 piazze di tutta Italia con l’iniziativa dell’Orchidea, a sostegno della campagna “Ogni bambino è vita” per salvare i bambini colpiti da malnutrizione, che è co-responsabile ogni anno della morte di circa 3 milioni di bambini. Per il suo decimo compleanno l’orchidea si moltiplica: a fronte di un contributo minimo sarà possibile scegliere tra quattro tonalità di colore disponibili.

Testimonial dell’iniziativa sarà lo storico Ambasciatore dell’UNICEF Italia Lino Banfi.

“Ritornare a casa con un’orchidea UNICEF vuol dire aiutare un bambino a sopravvivere. Nell’arco di questi 10 anni, grazie al sostegno di tante persone abbiamo raccolto 13 milioni di euro che hanno salvato le vite di tanti di bambini in tutto il mondo” – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio i volontari UNICEF per il loro profondo e costante impegno e invito tutti a venirci a trovare in piazza, insieme continueremo ad aiutare tanti bambini che nel mondo rischiano la vita.”

Scegliendo l’orchidea UNICEF, per esempio, con un contributo di 15 euro, i bambini potranno ricevere:

30 bustine di latte terapeutico utili per salvare le vite di 6 neonati colpiti da malnutrizione acuta;

750 compresse a base di cloro per potabilizzare 1.500 litri d’acqua;

180 dosi di vaccino antipolio per garantire copertura vaccinale completa a 40 bambini;

900 bustine di integratore alimentare;

15 stetoscopi fetali per la cura e diagnosi prenatale.

Tra le 2.400 piazze di tutta Italia, sarà possibile scegliere un’Orchidea in Molise in una delle numerose postazioni

Il 30 marzo a BOJANO (Piazza Mercato), FERRAZZANO, CAMPOBASSO (C.C. Centro del Molise), SANT'ELIA A PIANISI (Piazza Municipio), TERMOLI (Piazza Monumento), TERMOLI (Parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo), ROCCHETTA A VOLTURNO (Piazza San Domenico), COLLI A VOLTURNO (Piazza Municipio), VENAFRO (Piazza S. D’Aquisto).

Il 31 marzo a CAMPOBASSO (Piazza Municipio e C.C. Centro del Molise ), CAMPODIPIETRA (Piazza Rimembranza), CAMPOMARINO (Piazzale Guardioa Costiera), GUARDIALFIERA (Piazza Jovine), MACCHIA VALFORTORE (Piazza San Nicola), MIRABELLO SANNITICO (Piazza Vittorio Veneto), RIPALIMOSANI (Antistante Convento), SAN GIOVANNI IN GALDO (Piazza Municipio), SANT'ELIA A PIANISI (Piazza Municipio), TERMOLI (Piazza Monumento e Parrocchia Maria Santissima del Monte Carmelo), aTRIVENTO (Piazza Fontana), ISERNIA (Chiesa Sacro Cuore), ROCCAMANDOLFI (Piazza Marconi e Piazza Repubblica), MIRANDA (Piazza Largo Fontana e Stadio “G. Casciano”), PESCOLANCIANO (Piazza Garibaldi), ROCCASICURA (Piazza Marconi), VASTOGIRARDI (Piazza Vittorio Emanuele), PIETRABBONDANTE (Piazza Vittorio Veneto), AGNONE (Piazza Unità d’Italia e Pro Loco), ROCCHETTA A VOLTURNO (Piazza San Domenico e Villa Neri),CASTELNUOVO AL VOLTURNO (Piazza Roma), COLLI A VOLTURNO (Piazza Municipio), VENAFRO (Piazza S. D’Aquisto), CASTELPETROSO a PASTENA (Piazza San Nicola)-GUASTO (Piazza Bibiana e Serafina)-SANTUARIO DELL’ADDOLORATA (Piazza Olmo)-INDIPRETE (Piazza don Raffaele Notte), MACCHIAGODENA (Incoronata).

Inoltre sarà possibile scegliere un orchidea Lunedì 1 aprile a TERMOLI presso il Terzo circolo in Via Stati Uniti.

È possibile avere informazioni e prenotare l’orchidea contattando i seguenti recapiti:

3203451751(Campobasso)/3284022261(Isernia)- comitato.campobasso@unicef.it/comitato.isernia@unicef.it