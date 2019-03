Trasporto locale: dai Consorzi solo goffi tentativi

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo dalle Segreterie Regionali Molise, Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl.

«Abbiamo letto il comunicato congiunto dei due consorzi che rappresentano la miriade di aziende presenti in Molise (tante, troppe, un caso unico a livello nazionale rispetto al bacino d’utenza regionale) e, come al solito, riscontriamo un tentativo di confutare le dichiarazioni delle Organizzazioni Sindacali senza portare alcun argomento concreto a sostegno delle loro tesi.

Prendiamo atto che sono realtà radicate sul territorio, ma a prescindere da ciò, non per questo possono definirsi delle realtà efficienti.

Infatti, avremmo desiderato sentirci dire che non è vero il mancato pagamento degli stipendi, che non è vero il fatto che la regione Molise compensi tutti i km fatti dalle imprese, anche se questi km sono comuni a più aziende, che non è vero il fatto del rimborso al km percorso in base a criteri più che generosi (la regione Molise è quella che spende, pro capite, il maggior costo unitario).

Purtroppo niente di tutto questo, nessun cenno, c’è solo un tentativo autoreferenziale, teso a giustificare la sopravvivenza delle 29 realtà esistenti, soprattutto delle quattro maggiori imprese.

Per quanto riguarda la soddisfazione dei lavoratori, ci basta solo far notare che il Molise è l’unica regione dove vige un solo accordo territoriale, a fronte del quale le imprese pagano l’impegno eccedente la dodicesima ora “ben 0,52 €” (proviamo francamente vergogna a far sapere quanto vale tale emolumento per autisti che operano in altre regioni) e nemmeno qualche giorno fa, una di queste imprese ha avuto anche il coraggio di prospettare la disdetta di tale accordo.

Sorvoliamo sulle responsabilità civili e penali che gli autisti rischiano per rispettare gli orari, fatti su una velocità commerciale irreale, o sugli obblighi di fermate in spregio delle norme sul Codice della Strada, a fronte di una retribuzione, anche questa fra le più basse d’Italia.

Pertanto non siamo noi a dequalificare l’intero settore, ma è il comportamento stesso delle aziende, tranne qualche rarissimo esempio, a far sì che questo avvenga».

FAISA CISAL FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI UGL AUTOFERRO

(Pasquale Giglio) (Franco Rolandi) (Antonio Vitagliano) (Carmine Mastropaolo) (Nicola Libertone)