Quota 100, reddito e pensione di cittadinanza: info a 5 stelle

TERMOLI. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, in via Adriatica, il MoVimento 5 Stelle Termoli sarà presente con il suo gazebo informativo per parlare di Reddito Di Cittadinanza, Quota Cento e Pensione Di Cittadinanza. «Con noi attivisti ci saranno i portavoce Nick Di Michele e Valerio Fontana. Vi aspettiamo», l'invito del meet-up locale.