Ivo Menna: «Grazie al ministro Costa per la Commissione contro l'amianto»

VASTO. "Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il giorno 27 marzo, ha formato presso il Ministero Ambiente una Commissione di lavoro presieduta dal dottor Guariniello, il giudice che per moltissimi anni si è battuto a favore delle vittime dell’amianto nel nostro paese.

La Commissione formata, sarà impegnata per la riforma normativa, ed entro tre mesi si avranno i primi risultati. E’ l’inizio di una nuova storia positiva che affronterà in tutti i suoi aspetti questo dramma che ha coinvolto milioni di lavoratori che ignari del pericolo micidiale e senza che fossero avvertiti dalle varie autorità, del killer assassino che ha mietuto vittime e gettato nella disperazione famiglie intere.

Il giudice Guariniello, ex procuratore di Torino, famoso per aver istruito e seguito il processo Eternit per tutta la vita, ha profuso il suo impegno nella lotta contro l’amianto e nella difesa dei lavoratori, che ignari sono stati esposti alle fibre di questo minerale assassino nei processi industriali. Immediatamente sarà dato inizio alla mappatura dei siti inquinati, e immediatamente partiranno le bonifiche. Ricordiamo al mondo della stampa, alla opinione pubblica, ai politici, che si calcola approssimativamente, per difetto, che 32 milioni di tonnellate sono presenti nel nostro paese e lo sforzo che tutti dovremo fare sarà quello di interrompere la catena di lutti e morti per esposizione, non solo dei lavoratori che lo hanno manipolato e aspirato per poi morirne con il mesotelioma pleuric e carcinomi vari, ma che riguardano tutti i cittadini poichè le fibre del minerale omicida sono volatili e possono venire inalate da comuni cittadini. Un primo passo concreto è stato avviato per eliminare dai territori questo dramma umano, civile, economico e sociale.

La sensibilità dimostrata dal Ministro dell’Ambiente Costa non può che trovare la nostra gratitudine di responsabili nei territori dove da oltre 20 anni portiamo avanti battaglie civili e politiche per avvertire le popolazioni e le autorità delle tante tragedie umane provocate dal minerale amianto, spesso inascoltati dal mondo politico. In questo senso da anni parliamo di prevenzione primaria per evitare la esposizione all’amianto rivolgendoci alla aziende sanitarie locali per sensibilizzarle alla prevenzione.

Dobbiamo sempre comunque ricordare come spesso, sul tema dei risarcimenti alle famiglie delle vittime queste ultime siano state lasciate sole per il dramma vissuto. Nella stessa direzione parliamo anche delle vittime da amianto delle forze dell’ordine e dei militari che hanno subito esposizione e poi decessi. Queste persone sovente sono state lasciate sole dallo Stato e dai governi che si sono succeduti. Crediamo che questo passo del Ministro segnerà una svolta anche nel senso che sia possibIle investire nella ricerca scientifica e procedere finalmente a quella prevenzione primaria che dovrà segnare la sconfitta del killer amianto."

Menna Ivo responsabile ONA