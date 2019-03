Peppino Pesce in pensione, il riposo del guerriero

CAMPOMARINO. Giuseppe Pesce (detto Peppe), va in pensione.

A onorarlo del giusto risalto è Luigi Romano, consigliere comunale a Campomarino. «Con 42 anni e 7 mesi di onorato lavoro, a 65 anni l’amico Peppe da oggi ha lasciato definitivamente il lavoro. Una grande soddisfazione, perché adesso potrà dedicarsi (come sempre ha fatto), ad attività a cui tiene molto a cuore, la campagna e quell’incredibile forza che mette a disposizione di tutti coloro che subiscono purtroppo grossi disagi da eventi e calamità naturali (Terremoti, allagamenti…..).

Peppe è una persona speciale, perché è sempre stato vicino ai più deboli e bisognosi, non si è mai tirato indietro e sicuramente dedicherà ancora tanto a tutti noi.

Gli vanno riconosciuti, la creazione di associazioni di volontariato e di Protezione Civile come il Cvp Campomarino, (coordinati con il centro emergenze Regionale), tutt’ora operante sul nostro territorio e sempre pronti ad intervenire e soccorrere in tutta Italia e nel mondo per chi chiede aiuto.

Attualmente, nel mondo del volontariato, è Vice Presidente Regionale di un’altra associazione Nazionale denominata Aisa. (associazione Italiana Sicurezza Ambientale).

Grande emozione di tutta la famiglia Pesce che ha festeggiato il raggiungimento della meritata pensione. Auguri Giuseppe»