C'è "L'Abisso" al teatro Fulvio

GUGLIONESI. Questa sera, sabato 30 marzo, alle ore 21, presso il teatro Fulvio di Guglionesi, ci sarà il terzo appuntamento della stagione teatrale che ha preso il via a inizio mese. Per l'occasione, di scena lo spettacolo di Davide Enia, “L'Abisso” che, presentato a Torino l'8 marzo scorso, ha ricevuto la standing ovation del pubblico presente al Gobetti. La piede racconta le vicissitudini dei migranti sull'isola siciliana di Lampedusa. Vicissitudini che Enia ha vissuto e affrontato in prima persona, raccogliendo testimonianze dirette. Dalle difficoltà della crisi, passando per gli sbarchi e, infine, arrivando agli annegamenti. Lo spettacolo fa parte del suo romanzo “Appunti per un naufragio”.