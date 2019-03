Morto il padre del presidente Castelluccio, rinviata per lutto la partita del Città di Termoli

TERMOLI. "Ieri sera è venuto a mancare mio padre. Stamattina la squadra ha deciso di non scendere in campo per rispetto al loro Presidente. Chiesto il rinvio della gara alla Figc e alla società Roseto."

Queste le parole del presidente del Città d Termoli, Marco Castelluccio.



La squadra quindi non gioca per lutto.

A Marco Castelluccio e famiglia, le condoglianze dalla nostra redazione.