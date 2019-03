Tiro con l’arco: alle finali regionali anche Immacolata Colangelo

CAMPOBASSO. Forza, precisione e sangue freddo per non mancare il centro. Quaranta arcieri, questa mattina, nella palestra dell’Istituto Pilla di Campobasso, hanno preso parte al campionato regionale Indoor. Un appuntamento che ha segnato la fine della stagione al chiuso per tutte le specialità di Tiro con l’arco.

A partecipare alla competizione anche una delle atlete del Cip Molise, Immacolata Colangelo tesserata con l’Asd Arcieri del Molise, protagonista nella categoria Arco olimpico, Senior Femminile.

“Nel pomeriggio abbiamo assegnato tutti i titoli regionali” – ha spiegato Gino Vanga dell’Asd Arcieri, società organizzatrice dell’evento

“Non è uno sport semplice – ha ribadito il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – ci vogliono molta concentrazione e notevole impegno”.

Intanto, da domani, si passerà alla stagione estiva con le specialità: tiro di campagna, 3D e tiro alla targa.