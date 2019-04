«La città è un bene comune: costruiamo l'alternativa»

TERMOLI. Martedì 2 aprile, dalle ore 17.30, in via XXIV maggio 51, si terrà l’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza promossa dalla Rete della sinistra termolese per discutere insieme la proposta politico-programmatica in vista delle prossime elezioni comunali.

Facciamo appello a chi si riconosce in una sinistra diffusa e militante, che vuole riunirsi e collaborare con il civismo attivo e porre al centro della politica termolese i valori imprescindibili dell’uguaglianza economica e sociale, dello sviluppo compatibile con gli equilibri ambientali, della democrazia partecipata, del diritto all’abitare, del recupero del patrimonio edilizio esistente, del sostegno alle attività culturali, sociali e sportive. la lotta alla finanza di progetto e alle inutili e dispendiose opere per la città (Tunnel in testa a tutti!)

La città è un bene comune e ce ne dobbiamo occupare!