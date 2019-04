Bonefro, consegnati i buoni comunali per i nuovi nati

BONEFRO. «Consegnati ieri mattina in Municipio i buoni comunali per i nuovi nati residenti nel nostro comune», l'annuncio del sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano. I buoni, istituiti dall’Amministrazione comunale e finanziati attraverso l’indennità di carica del sindaco, potranno essere spesi negli esercizi commerciali di Bonefro, per un importo totale fino a 500 euro per neonato. In foto un momento della consegna.