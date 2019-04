Presepe di Pasqua: a Termoli una storia di amore e resurrezione

TERMOLI. «Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare questo spettacolo» (Lc 23,49)

Golgota. La terra trema e la morte sembra avere l'ultima parola. L'Uomo Crocifisso non ce l'ha fatta, e i suoi amici, ad uno ad uno, come in un Pmresepe, gli porgono l'ultimo saluto. Ma il terzo giorno la Vita esplode e trascina tutti nel vortice della Risurrezione....

Da un'idea di Fr. Michael Davide ,osb, un percorso artistico-meditativo curato dalle Sorelle Francescane della Carità. 13 aprile ore 20, Chiesa di San Francesco di Termoli. Entriamo nel cuore del Redentore e lasciamoci ferire dalla sua ineffabile Carità... niente sarà più lo stesso!