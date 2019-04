Assistenza domiciliare, al via il bando Home Care Premium

CAMPOBASSO. Pubblicato sul portale istituzionale il bando di concorso Home Care Premium 2019 di Assistenza domiciliare per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti.

Il progetto prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e loro famigliari.

Home Care Premium realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nella propria competenza territoriale.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dal titolare delegato, esclusivamente per via telematica.

La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12 del 4 aprile alle ore 12 del 30 aprile.