Chiusura uffici regionali, l'assessore Di Baggio chiarisce

Riceviamo e pubblichiamo una nota con cui l'assessore regionale Roberto Di Baggio chiarisce le problematiche inerenti la ricollocazione del personale impiegato negli uffici regionali di Isernia:

"Con riferimento alle notizie diffuse sui social circa la paventata chiusura degli Uffici Regionali di Isernia a seguito di spostamenti di personale verso altre destinazioni, preciso quanto segue.

Come è noto a tutti, la riorganizzazione del personale è stata effettuata a seguito di due DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI (=Atti di Dirigenti) non in base ad atti di Giunta Regionale. Va da sé che la Determinazione è un atto di tipo tecnico, reso da qualche Dirigente evidentemente troppo solerte che ha dimenticato di rapportarsi, o quantomeno di informare, l’Amministrazione Regionale, pensando, in buona fede, di avocare a sé anche il ruolo politico che evidentemente non gli appartiene in toto.

Fatto sta che, salvo alcune migliorie di tipo tecnico, che tra l’altro mi erano state sollecitate proprio da alcuni dipendenti ed utenti, di tutto questo smembramento degli uffici io non ne ero assolutamente informato, anche perché le reputo decisioni alquanto illogiche, sia dal punto di vista tecnico che politico.

Dette misure riorganizzative creano disservizi sia alla città di Isernia che a Termoli, non solo nei confronti del personale, ma anche degli utenti, dei professionisti e dell’intera struttura regionale, sia tecnica che politica (e sinceramente non se ne colgono le motivazioni).

Tra l’altro, considerata la mole di lavoro e di progetti che sto portando avanti con il mio Assessorato e con la Giunta intera, il paventato distacco di personale che, con la sua professionalità ed esperienza, supporta l’intera Amministrazione quotidianamente nell’adozione di importanti misure a favore della collettività è un fenomeno assolutamente negativo che non condivido affatto.

Un’Amministrazione riesce ad ottenere buoni risultati solo se i progetti sono condivisi con uno staff di tipo tecnico, qualificato, sereno e quotidianamente coinvolto nell’espletamento del proprio lavoro: la sinergia che si è creata sin dal primo giorno dell’insediamento di questa Giunta con il personale è simbolo della volontà di lavorare bene e nella massima condivisione di idee e progetti.

Per questi motivi, non appena sono venuto a conoscenza degli atti assunti, ho già ho avuto diversi incontri con il personale nella mia Segreteria, proprio per capire cosa sia successo e trovare la soluzione migliore ai problemi che mi hanno segnalato.

Avrò dimenticato di dirlo alla stampa, ma evidentemente non c’è stato il tempo, considerato che chi mi conosce sa che preferisco utilizzare il mio tempo per lavorare concretamente alla soluzione dei tanti problemi che attanagliano il nostro territorio."