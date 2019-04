Aci, sabato sportelli chiusi a Campobasso

CAMPOBASSO. "Si comunica a tutti gli Utenti e gli Operatori di settore che lunedì 8 aprile 2019 gli sportelli dell'Unità Territoriale ACI di Campobasso che gestisce il PRA, con sede in Via Cavour, 10, saranno chiusi al pubblico, al fine di consentire l'avvio delle procedure e dei processi digitali propedeutici all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 98/2017 sulla introduzione del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2020."

Lo riferisce in una nota la responsabile dell'unità Giulia Volpe.