TRIVENTO. I preparativi dell'associazione "Un filo che unisce" di Trivento per la Santa Pasqua sono diversi da quelli a cui sono abituate le piccole comunità del medio e alto Trigno. Da due anni la piccola comunità molisana si contraddistingue per nella preparazione di vere e proprie opere d'arte fatte all'uncinetto.

Tutto iniziò con un tappeto fatto all'uncinetto con i cosiddetti "granny square", che divenne un caso internazionale con granny provenienti da ogni parte del mondo a cui contribuirono oltre 800 persone (leggi). Poi lo scorso anno fu la volta dell'albero di Natale fatto all'uncinetto, una meraviglia dell'industriosità delle donne e degli uomini della comunità di Trivento, che contribuì, come per il tappeto, a rendere Trivento una meta turistica per i curiosi che appresero la notizia sul web.

Da settimane i volontari dell'associazione sono a lavoro per la Pasqua, nella realizzazione di un'opera che verrà posta in piazza Fontana il 12 aprile prossimo. Gli associati non vogliono ancora svelare cosa raffigurerà l'opera, ma dalle foto che hanno voluto divulgare si vedono i simboli classici della tradizione abruzzese e molisana, i dolci, le uova pasquali, gli agnelli.

L'appuntamento è dunque il 12 aprile, per scoprire cosa cela la comunità di Trivento!