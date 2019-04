'Notte Europea della Geografia' domani all'Unimol di Termoli

TERMOLI. Domani, venerdì 5 aprile 2019, alle ore 9.30, presso la sede Unimol di Termoli si terrà un laboratorio per il racconto dei luoghi e del territorio attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.



La Notte Europea della Geografia, promossa da EUGEO, European Association of Geographical Societies, è una costellazione di eventi sincroni che coinvolgono team, laboratori, associazioni e appassionati nella giornata/nottata del 5 Aprile 2019. L’obiettivo è di avvicinare il grande pubblico alla geografia e farne apprezzare le potenzialità scientifiche e formative, rendere accessibile la ricerca geografica, promuovere la cultura del territorio e l’educazione alla cittadinanza. L’evento è patrocinato da AGeI, Asociazione dei Geografi Italiani, Touring Club Italiano e Unicef Italia.

Per l’occasione il Laboratorio MoRGaNA (Unimol, Dipartimento di Bioscienze e Territorio, Corso di Studio in Scienze Turistiche e Beni Culturali, sede di Termoli), coordinato dalla professoressa Monica Meini si apre alla cittadinanza e alle scuole per riflettere sull’utilità della geografia nella costruzione di nuove progettualità e nuovi immaginari dei territori in cui si vive. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e organizzato con AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione Molise, vuole mostrare in modo innovativo cosa si fa in un laboratorio di geografia coinvolgendo attivamente gli studenti. Saranno raccontati i luoghi del Molise in cui sono state effettuate ricerche scientifiche ed escursioni didattiche e saranno illustrati i modi e gli strumenti (GIS, video, ricostruzioni 3D) con cui il racconto è stato prodotto.

La giornata inoltre sarà l’occasione per la presentazione dei risultati del percorso di alternanza Scuola-Lavoro coordinato dal prof. Marco Petrella e realizzato in collaborazione con il Liceo scientifico Romita di Campobasso.