TERMOLI. Una buona notizia per il proprietario di uno smartphone smarrito: è stato rinvenuto un iPhone 6s in via America, all'incrocio con via Stati Uniti. Il cellulare si può ritirare presso il comando Vigili Urbani di Termoli.