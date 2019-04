Futsal Montenero, la squadra è pronta per la prima gara dei play off

MONTENERO DI BISACCIA. Ormai ci siamo: il prossimo 13 aprile il Futsal Montenero disputerà gara la prima gara dei play off, dopo aver condotto un campionato di serie C a dir poco esaltante. La squadra del patron Carlo Argentieri e del tecnico Giuseppe Gatta che vanta in squadra giocatori in parti uguali di Montenero e Termoli, è arrivata seconda in classifica e adesso è pronta a giocare contro la terza classificata, Montorio nei Frentani, in casa, un vantaggio non da poco.

In prima posizione c'è il Torremaggiore che ha vinto 18 partite su 18 mentre il Montenero si è dovuto arrendere in ben 5 occasioni; eppure la squadra di Gatta in qualcosa è stata meglio del Torremaggiore: ha infatti segnato 128 reti contro le 124 della squadra torrese. Ora si gioca una partita che vale una stagione intera, la squadra si sta preparando bene e in tranquillità, conscia che si trova davanti ad una impresa. A suggellare questo momento positivo della squadra montenerese anche la formazione della stessa società Under 17 che si sta comportando benissimo e che disputerà anch'essa i play off della categoria di competenza. Dunque un momento magico per il Futsal Montenero che bisogna cercare di sfruttare al meglio e, conoscendo gli attori in scena, ce la metteranno tutta!