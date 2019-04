TERMOLI. Continuano i corsi di aggiornamento da parte dell'Associazione ANPANA in collaborazione con la SAE 112. Nell'ultimo fine settimana, presso gli impianti di Porticone, si è tenuta una prova pratica del corso di formazione "Randagismo e Soccorso in caso di calamità." Presenza di spessore al corso è stata quella della dr.ssa Laura Zanin, Educatore Cinofilo Tecnico Mobility Dog Fisioterapista per la riabilitazione motoria del cane.

Una interessante lezione molto seguita e apprezzata come ci fa sapere Felice Lategano, dirigente dell'Associazione A.N.P.A.N.A. Termoli.