Spaventato, affamato e triste tanto triste! Trovato sulla statale 87

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo un appello da parte di Gilda Di Tommaso, dell'associazione Leidaa di Termoli.

«Non ha chip identificativo. È stato appena recuperato questo cagnetto sulla strada statale 87, all'altezza dello Zuccherificio del Molise. Il suo sguardo triste ha attirato l'attenzione di una volontaria di passaggio in zona che non ha saputo resistergli. Spaventato, affamato e triste tanto triste! Ha un collarino antipulci al collo. Non sappiamo ancora se abbia chip. Qualcuno per caso lo sta cercando? Vecchio o nuovo "padrone" abbiamo bisogno di trovargli una buona sistemazione non vorremmo finisse in canile». Rivolgersi al 340.7983320.