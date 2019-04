Toma sul ricorso del Governo: la norma è valida fino alla pronuncia della Consulta

CAMPOBASSO. «L'impugnativa del Consiglio dei Ministri della legge regionale sulle 'Carresi', troverà la sua conclusione davanti alla Corte Costituzionale come è giusto che sia». Così, all'Ansa, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, commenta quanto stabilito dal Governo in relazione alla norma votata lo scorso febbraio dal Consiglio regionale. Ma le 'Carresi' sono a rischio? «La norma - osserva - è valida ed efficace fino a quando non si pronuncerà la Corte Costituzionale». «Istituzionalmente penso che sia un dovere del Cdm valutare che materie concorrenti ed esclusive non siano trattate in dispregio ai principi costituzionali da parte delle Regioni e viceversa - spiega - perché a questo punto, forse, dovremmo anche noi Regioni prestare più attenzione alle leggi nazionali». A margine Toma ha anche annunciato il via libera da parte della Giunta regionale della costituzione in giudizio contro l'impugnativa del Governo della legge sull'editoria.