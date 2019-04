«L’allegro destino della signora Mariù», il libro sarà presentato a Termoli

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore”, lo scrittore pugliese Sergio D’Amaro presenta il romanzo “L’allegro destino della signora Mariù” (Besa Editrice), sabato 6 aprile alle ore 18,00 presso la Libreria Fahrenheit, in via Cina 34. In un diario che si snoda dal 1935 al 1960, la giovane Mariù racconta il graduale distacco dagli incanti della giovinezza e l’approdo al disinganno dell’età adulta. Figlia di una famiglia agiata, amante del melodramma, Mariù vive in un paese mediterraneo affacciato sul mare e ha un’anima sentimentale e romantica, nutrita dall’ascolto alla radio delle più famose canzoni del tempo, da “Tornerai” a “Bambina innamorata”.

Sergio D’Amaro è autore di testi di poesia, narrativa e saggistica. Scrive sulle pagine letterarie di quotidiani e riviste, fra cui "La Gazzetta del Mezzogiorno" (Bari) e "Il Ponte" (Firenze). Ha pubblicato diversi lavori su Carlo Levi, fra cui, in collaborazione, la biografia “Un torinese del Sud” (Baldini&Castoldi, 2005). Per Besa editrice sono già usciti “Romanzo meridionale” (2010), “La casa degli oggetti parlanti” (2015) e “Il grande ghibli” (2016). Moderatori dell’incontro sono Michele Presutto, ricercatore indipendente, autore di diversi saggi su emigrazione e comportamenti politici degli emigranti italiani tra la fine dell’Ottocento e lo scoppio del primo conflitto mondiale e Barbara Massaro, laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Perugia con una tesi sul medico, filosofo, filantropo Albert Schweitzer, insegna nella Scuola Secondaria di Secondo Grado e svolge la funzione di animatrice culturale.