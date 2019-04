Termoli accoglie il Console tunisino in Italia

TERMOLI. Hanen Gzaiel Ben Mariem, presidente dell’Associazione di promozione sociale Salam, che ha come obiettivo primario una positiva e costruttiva comunicazione tra i popoli, ha organizzato la cerimonia di accoglienza del Console della Repubblica tunisina in Italia Beya Ben Abdelbaki, che si terrà alle ore 10 nella sala consiliare del Municipio di Termoli in via Sannitica 5.

Si tratta di un passo decisivo che darà il via ad una serie di iniziative legate alla nostra mission. Alla cerimonia saranno presenti il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico, il presidente della Giunta regionale Donato Toma, il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca e il consigliere comunale delegato Francesco Rinaldi.