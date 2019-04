CAMPOBASSO. Anno 3: Iacampo/Coccia che splendore!

Ci risiamo: ferme proprio non riescono a stare. Eppure non sono di quelle “coppie pilota/navigatore” che ogni giorno si confronta su percorsi, tabelle tempi e distanze e programmi di rally di mezz’Italia.



Loro no, sono diverse: si incrociano a metà strada, prendono un caffè in allegria, e tra una chiacchierata, un racconto ed una risata, decidono in men che non si dica il piano di una stagione!



Certo Acqua Molisia ci mette del suo, quasi impossibile immaginare le stagioni passate senza il supporto dell’azienda molisana della famiglia Di Iorio, che sostiene il Molise con la sua portacolori. Ma di fondo cosa c’è?



Passione, quella vera.



Costanza quella riscontrabile carte alla mano.



Destrezza ed abilità: le doti che solo un pilota vero riesce a mettere in pratica tra banchine, chicanes, dossi ed inversioni.



E poi...di nuovo cosa c’è? C’è che si parte su Peugeot 208, gruppo r2/b e chissà cosa riserverà questo 2019 tutto da scoprire!



E quindi ci risiamo, per il terzo anno consecutivo: Martina Iacampo ed Acqua Molisia di nuovo a giocarsi i rally che contano!



Dopo il trionfo a Torino nello scorso febbraio, nella manifestazione in circuito organizzata in occasione della Sfida dei Campioni, dopo un terzo piazzamento strameritato sulla neve ed il best lap conquistato su un percorso insidioso è mai provato, la portacolori della Molise Racing torna in campo con Giusy Coccia il prossimo week end al Rally di Casarano.



La Scuderia Molise Racing augura all’equipaggio rosa un anno pieno di soddisfazioni sportive.