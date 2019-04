Modifiche alla Carta d'identità elettronica

CAMPOBASSO. On line sul sito del dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Servizi demografici la circolare n.3 del 3 aprile 2019 che illustra le novità sulle modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica (CIE) introdotte dal decreto del ministro dell'Interno 31 gennaio 2019, in vigore da ieri.

Il provvedimento, adottato di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e il ministro dell'Economia e delle Finanze, introduce modifiche alle modalità di emissione individuate nel 2015, intervenendo sia sul corpo degli articoli che sugli allegati A e B.

Tra i cambiamenti, la sostituzione delle parole "madre" e "padre" alla dicitura "genitori", e "mother" e "father" al posto di "parents".