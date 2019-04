Pietà e speranza nella seconda edizione della Passione Vivente

TERMOLI. Sabato 13 aprile a partire dalle ore 20.00 il prato della chiesa di Gesù Crocifisso di Termoli farà da suggestivo sfondo alla Seconda Edizione della Passione Vivente. Con pochi mezzi e tanta buona volontà, un gruppo di parrocchiani stanno prestando la loro preziosa collaborazione per curare la recitazione, i costumi, le scenografie, le luci e suoni in uno sforzo comune per dar vita a questo emozionante evento.

Circa 50 tra attori e figuranti rievocheranno con sette scene interamente recitate, le ultime ore di vita del Salvatore. Tre grandi croci saranno piantate nel parco di Piazza Sant’Alfonso per creare la suggestiva e struggente scena della crocifissione nel contesto del buio della sera.

Non ci si fermerà però, solo dolore della pietà, ma l’ultima scena sarà quella della Resurrezione che ci trasmetterà sentimenti di entusiasmo, di gioia e di speranza. Un appuntamento molto atteso ed un’occasione di riflessione spirituale che precede di poche ore l’apertura della Settimana Santa.

Saranno disponibili circa 150 posti a sedere. In caso di mal tempo la rappresentazione sarà rinviata a data da destinarsi.