Una lista civica per il San Timoteo: la proposta di Totaro

TERMOLI. «Vorrei fare un appello a tutte le persone di buona volontà che volessero partecipare alla vita politica termolese attivamente affinché prendano in considerazione la possibilità di fare una lista civica per le prossime elezioni, che si impegnino a mettere al centro del dibattito politico cittadino la difesa dell'ospedale san Timoteo di Termoli che sta correndo correndo a mio avviso dei grossi rischi di ridimensionamento con la perdita di importanti reparti come quello della ginecologia-punto nascita».

Questo l'appello, provocatorio ma neanche troppo, del dottor Giancarlo Totaro, presidente della Fimmg.

«L'ospedale di Termoli è quello più a rischio per motivi che sono certamente di origine politica ed è in condizioni di debolezza nei confronti degli altri ospedali della regione soprattutto a causa della carenza di personale.

Mi permetto di sottolineare anche l'enorme valenza economica di avere e mantenere in vita un grande ospedale anche in termini occupazionali e di indotto produttivo .

Una lista civica con lo specifico impegno alla conservazione e sviluppo del nosocomio termolese sicuramente aiuterebbe a non abbassare la guardia negli anni a venire e ne aumenterebbe le chance di sopravvivenza.

Il nome,oltremodo banale, potrebbe essere "Salviamo l'ospedale di Termoli".»