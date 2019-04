Molise, uno scrigno di bellezza: i riflettori di Geo

MOLISE. Si tornano a mostrare le meraviglie molisane sulla tv nazionale. Giovedì 11 aprile nella trasmissione Geo di Rai tre a partire dalle ore 17,00 uno spaccato sul Molise con il Volturno, Monteroduni, Castropignano e altro ancora.

Ancora una volta il Molise sotto i riflettori del regista Rai Riccardo Barbieri che questa volta ci parlerà di Monteroduni, il fiume Volturno e la sua pesca, Castropignano, la marmellata di ciliegie e tanto altro come la suggestiva costruzione di una canna da pesca artigianale.

Il Molise e le sue prelibatezze. Una terra che non finisce mai di stupire per generosità, accoglienza, bellezza e partecipazione attiva di chi Ama in maniera indefessa una Regione che a causa di una dormienza ha creato solchi e distanze che, per fortuna, con l’istituzione dell’Assessorato Regionale al Turismo, con a capo Vincenzo Cotugno, sembra potersi accorciare sé non addirittura , colmare.

Le riprese della puntata che andrà in onda giovedì 11 aprile, hanno visto risaltare le bellezze di Monteroduni con il suo bellissimo centro storico, il suo Castello “Pignatelli”, il suo Volturno e le sue gustosissime ciliegie. Non solo Monteroduni ma anche Castropignano che ha dato la possibilità di far godere del suo panorama e di una straordinaria confettura di ciliegie fatte in casa dall’amica Angela Ciarmela.

Una tre giorni che ha visto impegnate varie associazioni di pescatori e per la tutela dell’Ambiente, il Maestro molisano, compositore delle sigle di Sereno variabile e dei documentari di Geo,Claudio Luongo, Maurizio Varriano de i Borghi d’Eccellenza, gli amici Domenico Biello, Di Placido Cosmo, Di Giacomo Armando, Castaldi Michele, S alvatore Tartaglione, che hanno fornito competenza e passione nella preparazione della pesca sul Volturno, il Ristorante “Alla Letizia” che ha magistralmente preparato piatti tradizionali, a Massimo da Avezzano che ha realizzato le canne di bambù per la pesca tradizionale, ad ogni singolo partecipe quale Gennaro Petrecca che non fa mancare mai il suo supporto ed ad un eccellente Maurizio Santilli che trovatosi per degustare i favolosi piatti della Letizia, ha reso più gioviali le giornate molisane delle troupe impegnate nel documentario.

Le riprese hanno visto la costante presenza dall’Assessore Vincenzo Cotugno che ha ribadito con fermezza la sua vicinanza tanto da prendere un impegno con le associazioni della pesca sportiva circa la volontà di un incontro per stabilire linee programmatiche e per la tutela del Voltuno. Ma le sorprese non dovrebbero essere finite. Prestissimo la transumanza sarà seguita in diretta da Rai Uno per poi farne uno speciale e, grazie alla sinergia con Puglia , Campania, Lazio, Basilicata ed Abruzzo ufficialmente partner di un progetto importantissimo e di grande respiro con al centro Cultura e Musica, total Quality e riqualificazione urbana a mezzo l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, si potranno ammirare monumenti e agroalimentare su rete nazionali ed internazionali.

In più, a Conca Casale, grazie all’interessamento dell’Amministrazione del piccolo centro , si terrà la firma per la costituzione di una "Film Commission" territoriale con uno sguardo al vicino Lazio.