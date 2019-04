​Il Molise a Bruxelles con “Il Viaggio”

BRUXELLES. Ancora una bella visibilità e un riconoscimento per il film prodotto da Incas “Il viaggio” di Alfredo Arciero: in questi giorni una rappresentanza del cast del film sarà in Belgio, a Bruxelles, per presentare il lungometraggio al Parlamento Europeo.



Un modo per far conoscere il Molise fuori dai confini nazionali, ma anche un evidente apprezzamento da parte di chi ha permesso la trasferta belga (l’Europarlamentare on. Rosa D’Amato e il Senatore molisano Fabrizio Ortis) per Arciero e per i “suoi“ attori Fabio Ferrari, Angelo Orlando, Daniela Terreri, Marco Caldoro, Danila Stalteri, Sergio Sivori e Barbara Petti che saranno accompagnati dalla produzione INCAS, nelle persone di Roberto Faccenda, William Mussini e Francesco Vitale.

La promozione del film “Il viaggio” continuerà con un incontro con una delegazione regionale presso la Sede Regionale del Molise e, a seguire, con l’Addetto Culturale dell’Istituto Italiano di Cultura a Buxelles.