Totaro sugli ospedali molisani, «Siano garantite legittimità e qualità»

CAMPOBASSO. Il presidente della Fimmg Giancarlo Totaro torna ad appellarsi all'Asrem per la tutela del personale medico e la garanzia di un servizio sanitario di qualità.

«Prendendo spunto ed in seria considerazione quanto riportato dagli organi di informazione in merito alle autorevoli e razionali dichiarazioni del presidente degli ordini dei medici di Campobasso in merito al richiamo in servizio dei medici pensionati presso gli ospedali della regione Molise, e facendo riferimento allo specifico passaggio riguardante il lavoro dei medici del 118 nei pronto soccorsi di tutti gli ospedali regionali e degli specialisti ambulatoriali convenzionati, premesso che tutti i medici del 118 svolgono con assoluta competenza da circa 20 anni il servizio presso tutti i pronto soccorsi in turnazione notturna e diurna come i medici dipendenti nella convinta conformità agli ACN ,accordi collettivi nazionali, ed integrativi regionali;

vista l'importanza e la gravità delle tematiche per la salute pubblica e senza la volontà di creare un inutile allarmismo ma nell'ottica esclusiva di tutelare i medici del 118 e garantire la qualità dell'assistenza sanitaria nel momento in cui si rilevassero problematiche, ho inteso interpellare e coinvolgere la direzione ASREM ed il Commissario ad acta dottor Giustini (prot. 33847 del 08.04.2019) per una valutazione risolutiva in merito alla legittimità del servizio prestato presso gli ospedali molisani dai medici convenzionati con una comunicazione avente ad oggetto "Richiesta di chiarimento sulla legittimità del servizio prestato dai medici del 118 presso i P.S. e dei medici specialisti":

"Il sottoscritto chiede, vista la gravità della problematica, di valutare con urgenza, nell'interezza della problematica, la perfetta legittimità dell'esercizio professionale in turnazione programmata negli ospedali pubblici molisani dei medici specialisti e dei medici del 118 presso i Pronto Soccorsi."

Su argomenti così importanti per la salute pubblica e la sicurezza dei medici interessati ,che devono poter lavorare con certezze e serenità, non si possono avere dubbi e necessitano di risposte inequivocabili da parte della ASREM che fino ad oggi secondo me ha legittimamente e correttamente utilizzato questi medici .

Si provi a pensare in queste condizioni di incertezza con quale patema lavora un medico del 118 in pronto soccorso dove continuamente "volano botte, minacce" e denunce .

Per comprendere gravità del problema e la necessità di avere certezze confermate da parte dei medici interessati,a mo di esempio, basti pensare che solo ieri 08 Aprile 2019 nei turni antemeridiano e pomeridiano al Pronto Soccorso dell'ospedale S. Timoteo di Termoli erano presenti pressapoco quasi solo medici del 118.

Non oso nemmeno immaginare cosa succederebbe in caso di non conformità del rapporto di lavoro con l'esercizio delle funzioni professionali in ospedale.

I medici convenzionati del 118 e i medici specialisti attualmente in servizio presso tutti gli ospedali devono sapere in modo inequivocabile se possono o non possono lavorare in sicurezza e serenità presso i nosocomi di tutta la regione e se tale servizio è considerato sicuro per la salute dei cittadini.»

Dottor Totaro Giancarlo