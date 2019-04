'Fuori gli stereotipi dalla vita', studenti guglionesani in Erasmus in Lituania

GUGLIONESI. Alcuni alunni della IV A del Liceo delle Scienze umane di Guglionesi sono arrivati ieri sera in Lituania per il progetto Erasmus+ “Take Stereotyping Out Of Your Life”.

Dopo essere stati accolti calorosamente dai docenti e dagli studenti del liceo 'Aleksandro Stulginskio' di Kaltinėnai, i ragazzi inizieranno oggi i lavori del progetto che, oltre a coinvolgere la scuola molisana, vede la partecipazione di alunni e docenti provenienti da Turchia, Romania e Slovenia.

Insieme rifletteranno sul concetto di diversità e impareranno a combattere gli stereotipi e i pregiudizi che sono ancora troppo diffusi nella società contemporanea. Lo scopo del progetto è rompere le barriere ed imparare ad apprezzare la diversità affinché ci sia sempre convivenza e cooperazione fra popoli e culture diverse.