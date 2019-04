A Campomarino il progetto B-Planet

CAMPOMARINO. Mercoledì 10 aprile, alle ore 17,30, presso il punto informativo del M5S, via Favorita 10, sarà ospitato Gianluca Ranieri, economista esperto in teoria dei sistemi, con il suo progetto B-Planet, alternative per un pianeta al collasso.

L’ambiente che ci circonda è sempre più minacciato dai comportamenti insensati dell’uomo: basta pensare ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento terrestre.

La domanda che tutti ci poniamo è: “Come possiamo invertire questa tendenza?” Ranieri spiegherà come sia possibile partire dalle risorse locali, accessibili e spesso a basso costo, per sviluppare e generare circoli virtuosi attraverso strategie di sviluppo sostenibile. Una cultura economica diversa, in sostanza, un nuovo approccio che costruisca benessere per tutti con l’obiettivo di imparare ad usare le risorse che abbiamo a disposizione, a partire dai luoghi in cui viviamo.

Un altro pianeta in cui vivere non esiste, per ora, pertanto non possiamo permetterci di sprecare ciò che abbiamo o, peggio, di perderlo. Lo stesso rifiuto deve essere ripensato come una risorsa. Quindi, B come piano B, ma anche come pianeta B, un modo diverso di vedere, analizzare e sviluppare le risorse.

All’incontro verranno trattati i temi della Blu Economy, l’incremento e lo sviluppo del Capitale Naturale e la ricerca di modelli economici alternativi.