Il Vespa Club di Termoli al fianco dei bambini di Telefono Azzurro

TERMOLI. Il 13 e il 14 aprile, dalle ore 16:30, in Corso Nazionale (angolo di via Sannitica), il Vespa Club Thermularum organizza un gazebo con un'esposizione di mezzi per sostenere i bambini di Telefono Azzurro.

In Italia non li vedi, ma sono tanti i bambini e adolescenti che subiscono violenza fisica e psicologica.

Bambini e adolescenti maltrattati. privati della loro identità. schiacciati dalla paura del domani. Gli abusi sono un dramma, che spesso spingono i più deboli a compiere gesti estremi.

Telefono Azzurro è da sempre in prima linea con il servizio di ascolto 1.96.96, chat, app e social network, per offrire supporto ed aiuto immediato. Diciamo no a ogni forma di violenza sui bambini e adolescenti. Con un flore può essere possibile