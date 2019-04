TERMOLI. Oggi, giovedì 11 aprile, nei locali ‘La Vida’, via dei Palissandri 8 dalle ore 18:30 dibattito a carattere regionale del Movimento 5 Stelle: "Acqua e agricoltura. Valorizzare le risorse della regione Molise".

Tra le potenzialità da far emergere e sviluppare nel Molise, l’agricoltura costituisce uno dei settori più proficui, considerati strategici anche dall’Unione Europea. Ecco perché la PAC, la Politica Agricola Comune, che stabilisce indicazioni e regolamenti per promuovere la centralità del comparto agricolo, è uno degli strumenti da conoscere e tener presente, perché si struttura attorno all’erogazione dei fondi europei specificatamente disposti per il settore. Sarà l’europarlamentare e portavoce M5S Piernicola Pedicini a testimoniare e spiegare nel dettaglio questo aspetto fondamentale per qualsiasi cittadino molisano, e quindi europeo, che oggi voglia investire o reinvestire nell’agricoltura.

Dal piano europeo a quello locale. I portavoce M5S Molise interverranno sulla valorizzazione delle acque in regione con particolare riferimento all’uso irriguo e potabile, parleranno delle problematiche relative alla gestione dell’Azienda speciale regionale Molise Acque, dell’impasse che vivono i Consorzi di Bonifica regionali e della situazione legata all’Acquedotto Molisano Centrale che, nonostante l’inaugurazione, dopo mesi non è ancora in funzione.

Interverranno:

Piernicola Pedicini - Europarlamentare M5S

Andrea Greco - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Valerio Fontana - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Vittorio Nola - Portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise

Saluti:

Nick Di Michele - Portavoce M5S al Comune di Termoli