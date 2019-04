Incontro sulle droghe leggere con le scuole di Petacciato

PETACCIATO. La sensibilizzazione sulle sostanze stupefacenti non è mai troppa, specie quando si ha a che fare con giovani e giovanissimi. È per questo che il Lions Club di Larino, unitamente al Club satellite di Montenero di Bisaccia, ha previsto per domani 12 aprile alle 8:30 un incontro presso l'istituto 'Vincenzo Cuoco' di Petacciato in cui si dibatterà il tema delle cosiddette "droghe leggere".

Dopo i saluti dei presidenti dei rispettivi Lions Club e della dirigente scolastica, a parlare con gli alunni interverranno, fra gli altri: la dottoressa Fernanda Florio, medico del 118, l'assistente sociale dottoressa Claudia Castelli e il tenente Edgard Pica del Comando dei Carabinieri di Termoli.