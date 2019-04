'Italianskji Karasciò!', la presentazione a Guglionesi

GUGLIONESI. “Italiani brava gente”, in programma lunedì 15 aprile 2019 presso il teatro comunale “Fulvio” di Guglionesi (ore 9.30), è la storia degli italiani e dei giovani di Guglionesi partiti per il fronte russo durante la Seconda guerra mondiale. L’incontro narrerà le tragiche vicende degli oltre 230 mila italiani inviati sul fronte orientale della Russia, tra il 1941 e il 1942. Durante il racconto verranno presentati documenti, lettere dal fronte, fotografie e filmati per rendere memoria ai giovani italiani che non fecero ritorno da quella terra lontana.



Interverranno all’incontro: Mario Bellotti (Sindaco di Guglionesi), Maddalena Chimisso (Dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi) e il relatore Francesco Cusaro (Presidente Unione nazionale italiana reduci e dispersi di Russia). Coordinamento di Antonio Sisto.

L’incontro è aperto alla Cittadinanza.