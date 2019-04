Modifiche alla viabilità a Difesa Grande per la Via Crucis

TERMOLI. Il Comune segnala alla cittadinanza:

Venerdì 12 aprile 2019 si terrà a Difesa Grande la processione religiosa via Crucis che comporterà le seguenti modifiche alla viabilità:

A partire dalle ore 21.00 sarà sospeso temporaneamente il traffico al passaggio del corteo in via dei Mandorli, viale Santa Maria degli Angeli, via degli Ulivi.

Il divieto di circolazione cesserà al termine della processione.