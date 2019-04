Totaro scrive al commissario Giustini contro i tagli al personale sanitario

CAMPOBASSO. Pubblichiamo l'infiammata lettera indirizzata al commissario alla sanità regionale, dottor Giustini, ancora una volta a firma del dottor Giancarlo Totaro e Cesare Mariotti:

"Egregio signor CommissarIo ad acta, le chiediamo pubblicamente e con assoluta chiarezza, senza fronzoli e brutalmente, di non operare ulteriori tagli ai reparti ospedalieri attualmente esistenti in Molise astenendosi,al momento, dalla applicazione di leggi nazionali che sicuramente non sono state pensate, anzi dimenticano che esistono anche realtà molto piccole e disagiate come quella molisana.

La sanità deve tornare ad essere una risorsa di benessere e sviluppo, anche occupazionale per i cittadini. Basta tagli, ci vogliono invece investimenti con incremento dei servizi e del personale medico ed infermieristico.

Quindi le chiediamo di astenersi dal tenere in formale considerazione la puntigliosa applicazione dei D.M. "Balduzzi" e "Lorenzin" n.70 del 2015 che definisce gli standard qualitativi,strutturali, tecnologici...relativi all'assistenza ospedaliera che priverebbe il Molise (meno di 600 mila ab.) dei reparti di Neurochirurgia,cardiochirurgia (privati convenzionati) , Chirurgia Vascolare ed il punto nascita di Termoli al momento, solo al momento e si spera transitoriamente, con meno di 500 parti annui.

Anche perché in Italia oltre al Molise ci sono altre regioni che non rispettano gli standard ministeriali nonostante hanno già altre delle citate specialità in regione ed hanno unità operative in più rispetto a quelle previste dalla legge, ma il Molise non ha altre Neurochirurgie,altre Cardiochirurgie,altre Chirurgie Vascolari e ne rimarrebbe privo completamente ,una considerazione quest'ultima di determinante importanza per salvare la vita dei pazienti.

In Italia rispetto agli standard previsti ci sono 12 cardiochirurgie in eccesso su 115 esistenti, 51 Neurochirurgie su 160, 52 Chirurgie Vascolari su 207 (fonte: Corriere della Sera) .

Come appare chiaro il Molise non è solo. E non sarebbe giusto che alla fine sia l'unica regione a pagare e l'unica regione a rimanere completamente priva di strutture ospedaliere salvavita legate all'emergenza-urgenza 118 tempo-dipendenti .

Anche se i conti non sono a posto deve continuare comunque ad essere garantito il diritto alla salute dei cittadini molisani.

Discorso a parte per il punto nascita di Termoli che è stato più penalizzato di altri per la mancanza di personale medico ma che ha la piena capacità di superare senza sforzo la soglia dei 500 parti l'anno previsti ma a condizione che vengano urgentemente messi in servizio almeno altre 4 unità mediche .

Una realtà ospedaliera che serve a garantire anche le emergenze - urgenze ginecologiche anche nei mesi estivi dove la popolazione sul litorale molisano si triplica.