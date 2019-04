Opera Serena in piazza Monumento per l'Unicef

TERMOLI. Finalmente ci siamo. Tutto è partito dall'idea della nostra Catia Izzi che da anni vanta una collaborazione di volontariato con Unicef Molise. Poi pian piano ha coinvolto sempre più persone entusiaste di condividere questa esperienza insieme.

Questo progetto ci ha uniti molto. Abbiamo imparato a lavorare insieme. Abbiamo imparato ad apprezzare la fantasia e l'arte che i nostri nonni hanno nelle loro mani e quale grande risorsa siano essi per tutti noi.

Ringraziamo i familiari e gli operatori che hanno dato il loro contributo per questo ambizioso progetto. 100 bambole realizzate in soli 2 mesi.

E tutto solo grazie alla buona volontà e alla collaborazione di tutti.

Non possiamo che dire 100 volte grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto, in primis la nostra madre Solidalia che crede fermamente nei principi di socializzazione e condivisione per favorire i rapporti degli ospiti con i familiari, gli operatori e il mondo esterno.

Vi aspettiamo sabato mattina a Termoli in Piazza Monumento dalle ore 9.30 alle ore 11.30.