Real Guglionesi, 3 ragazzi convocati al Torneo delle Regioni di Fiuggi

GUGLIONESI. Campionato fermo ma grande soddisfazione in casa Real Guglionesi.

Questa settimana, il Real Guglionesi, vedrà la partecipazione, nel torneo delle Regioni che si terrà a Fiuggi, di ben tre dei suoi gioiellini tutti provenienti dalla Cantera Neroverde. Ottimo il lavoro dei tecnici scelti dalla dirigenza Neroverde che, nonostante i sacrifici, sono impegnati in tutti i campionati dei settori giovanili. Sacrifici, perché, ormai quasi ogni domenica si è costretti a percorrere centinaia di chilometri per andare a giocare il campionato molisano in terra campana o Pugliese. Una piccola riflessione ai vertici della Figc Molise non guasterebbe.

I tre ragazzi del Real Guglionesi che parteciperanno a Fiuggi sono Davide Sacchetti per il campionato Juniores Nazionale, Giuseppe Di Tella, gioiellino locale, per il campionato Allievi Nazionale e Adrian Tipurlea, classe 2005 che difenderà i pali per la categoria Giovanissimi Nazionale.

La dirigenza Neroverde è sicura che presto si sentirà parlare del giovanissimo Goal Keeper locale, tenetelo d'occhio!

A loro il nostro grosso in bocca al lupo

Forza Real Guglionesi!