TERMOLI. Tornano gli squilli di Trombetta con l'analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nello scorso fine settimana.

Spetta di diritto il podio più alto al Basket Serie C Airino Basket Termoli Voto 9,5. Sono iniziati domenica i Play Off, molto diversi da quelli degli scorsi anni visto che si affrontano squadre di Serie C Silver, ma di gironi di altre regioni e quindi al Termoli è toccata la pallacanestro Fermignano, squadra che ha venduto cara la pelle prima di cedere il passo ai termolesi in gara 1; partita molto equilibrata per i primi tre quarti, solo nell'ultimo si è concretizzato il vantaggio finale di 11 punti. Ora avanti con gara 2 dove si cercherà di chiudere subito il discorso. La squadra si è preparata bene per questa fase e speriamo duri fino alla fine.

Il Nuoto giovanile molisano e termolese Voto 9. Dopo l’evento molisano di Campodipietra nel Trofeo Scuola di Nuoto, si è avuta la netta sensazione della crescita esponenziale del movimento natatorio e un plauso quindi va anche ai dirigenti del settore che stanno facendo sacrifici per la crescita di tutto il movimento. Complimenti a tutti!

Basket giovanile Molise Basket Young Voto 8,5. La squadra vince anche gara 2 contro i cugini dell'Airino (87 -56). Il PalaSabetta per questo derby giovanile in gara 1 aveva sugli spalti oltre 400 persone a tifare e in gara 2 anche di più. Quindi un successo in tutto e per tutto per il Basket giovanile che cresce sempre più al di là di quello che poi è il risultato sportivo. E questo va a favore anche dell'Airino Basket Voto 7. Nonostante ci sia un divario tecnico a favore del Molise Basket Young, all’Airino va ascritto il fatto che stanno lavorando con continuità e voglia di fare, la strada è quella buona.

Calcio di Eccellenza Città di Termoli Voto 8. Nonostante la squadra si senta danneggiata, essa continua il suo campionato e anche domenica ha vinto in rimonta e rimane così in zona Play Off con un 3 - 2; contro Le Acli CB Campodipietra è andata anche sotto, ma ha reagito da grande e con tanta rabbia in corpo a testa bassa, alla fine ha portato a casa un risultato importante e la società ci fa sapere di aver inoltrato regolare reclamo avverso per la sconfitta a tavolino contro il Roseto per le note vicende che hanno causato la notevole rabbia da parte del presidente Castelluccio.

Un po' meno bene questa settimana è andato il Volley sia femminile che maschile; secondo noi, sono andate meglio - nonostante l'1-3 finale - le ragazze della Termoli Pallavolo Voto 6,5. La squadra sta giocando ancora la Regular Season, e di fronte aveva la seconda in classifica, il Lanciano, e nonostante tutto gli ha reso dura la vita. Abbiamo comunque apprezzato lo spirito combattivo delle ragazze di Mottola che poi è quello che ci vuole per centrare l'obiettivo diretto della salvezza.

Per i ragazzi della Termoli Pallavolo Voto 5,5. Si giocavano con gara 2 l'ingresso in finale e invece ora dovranno farlo in gara 3 a Pescara; è chiaro che il quadro psicologico è mutato a favore dei pescaresi e che sabato faranno anche trovare un ambientino niente male. La squadra è in grado di ripetere la gara di 15 giorni fa, ma di certo dovranno mutare atteggiamento da quello di sabato al PalaSabetta dove abbiamo visto parecchie disattenzioni. Non vogliamo pensare che i ragazzi siano scesi sul parquet già convinti di aver la finale in tasca - conoscendo Palli non lo pensiamo proprio - ma davvero sabato ci vuole un'altra squadra per centrare la finale.

Chiudiamo la pagella ancora con il Calcio di Promozione Termoli 2016 Voto 5. Ennesima sconfitta che oggi relega la squadra termolese a 30 punti in piena zona play out, una vera roulette russa. Peccato perché all’inizio questa squadra ci aveva cominciato a stupire positivamente, poi però si è verificato un brusco calo repentino che non ha conosciuto sosta.