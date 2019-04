Il firma-day del M5S per presentare la lista alle comunali

TERMOLI. Il Movimento 5 Stelle termolese allestirà nel fine settimana due banchetti di raccolta firme per presentare la propria lista alle consultazioni amministrative del 26 maggio.

Sarà possibile firmare nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 aprile in Via Adriatica. In caso di maltempo, la raccolta sarà effettuata all'interno della sede del M5S in Via Adriatica 31.